Gebze'deki fabrikasını kapatan Honda, çalışanların haklarını fazlasıyla ödedi - Haberler Ekonomi
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Gebze'deki fabrikasını kapatan Honda, çalışanların haklarını fazlasıyla ödedi

Haberler.com / Mesut Şahin - Haberler | Ekonomi

Türkiye'de 24 yıllık üretim sürecini sona erdiren Honda, Gebze'deki fabrikasını kapattı. Türkiye devri sona eren Honda, çalışanlarını ise mağdur etmedi. İşçilerin tazminatlarını ödeyen otomotiv devi, işçilerine bir de ikramiye sürprizi yaptı. Honda, 10 yıldan az çalışanlara 40 maaş, 10 yılı aşkın çalışanlarına ise 48 maaş ikramiye verdi. Şirket ayrıca çalışanlarına veda hatırası olarak birer cumhuriyet altını hediye etti.

Otomotiv devi Honda, 24 yıllık üretim sürecinin ardından Gebze'deki fabrikasını kapattı. Böylece 1997 yılından bu yana ülkemizde üretim yapan Honda'nın Türkiye devri sona erdi. Türkiye bundan sonra Honda modellerini yurt dışından ithal edecek.

Honda'nın boşalttığı fabrikayı ise Türk milyarder Mehmet Rüştü Başaran'ın sahibi olduğu HABAŞ satın aldı. Honda'nın İngiltere'deki fabrikasındaki ekipmanları da satın alan şirket, yerli hibrit otomobil üretimine başlayacak.

Honda Türkiye'den çekilirken çalışanlarını ise mağdur etmedi. Otomotiv devi, binden fazla çalışanının tazminatlarını fazlasıyla ödeyerek işçileriyle helalleşti. Ayrıca kapanmadan dolayı çalışanlara ikramiye de verildi. Türkiye'deki fabrikasını kapatan Honda, 10 yıldan az çalışanlara 40 maaş, 10 yılı aşkın çalışanlarına ise 48 maaş ikramiye verdi. Honda'nın toplamda 700 milyon lira ödeme yaptığı belirtildi. Şirket ayrıca çalışanlarına veda hatırası olarak birer cumhuriyet altını hediye etti.

Öte yandan yaklaşık 24 yıldır Türkiye'de üretim yapan Japon otomotiv devi Honda, yaklaşık 2 yıl önce aldığı karar doğrultusunda 28 Eylül'de Gebze'deki fabrikasında üretimi tamamen sonlandırdı. Honda, bu fabrikada Civic Sedan modelini üretiyordu. Maltepe'deki yeni yönetim binasına taşınan Honda, bundan sonra Türkiye'de sadece pazarlama, satış ve satış sonrası operasyonlarını sürdürecek.

Gebze'deki fabrikasını kapatan Honda, çalışanların haklarını fazlasıyla ödedi
Haberler.com - Ekonomi Haberleri
Mesut Şahin
Mesut Şahin
mesut.sahin@haberler.com Haberler.com - Ekonomi Haberleri
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