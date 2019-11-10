GDO'suz Türk pamuğuna, "EU GDO Free Cotton" logosu değer katar

10.11.2019 10:39 | Son Güncelleme: 10.11.2019 10:44

Akdeniz Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (ATHİB) Başkanı Fatih Doğan, GDO'suz Türk pamuğunun "Turkish GDO Free Cotton" ismi yerine, Avrupa'daki pamuk üreticileri ile birlikte hareket ederek "EU GDO Free Cotton" logosu altında pazarlanmasının bu ürünleri kullanan tekstil sektörünün önünü açacağını söyledi.



GDO'suz pamuk üreten Yunanistan'ın pamuk üreticileri ve çırçırcılarının İspanyol paydaşları ile birlikte 16 Ekim tarihinde Brüksel'de düzenledikleri toplantıya davet edildiğini ifade eden Doğan, "Türkiye'de pamuk tohumundan yağ ve küspe üretilmesinden dolayı gıda güvenliği nedenleriyle GDO'suz pamuk tarımı yapılmakta. Bu yüzden bu toplantıyı bir fırsat olarak gördük. Birlikte hareket etmemizin herkesin menfaatine olduğunu ifade ettik" dedi.



GDO'suz Türk pamuğunun, pamuklu tekstil ve hazırgiyim ürünlerinin dünya genelinde tanınmasını, küresel nihai tüketiciler nezdinde fark edilmesini amaçlayan "Turkish GDO Free Cotton" projesinin iki yıl önce Ulusal Pamuk Konseyi ve İzmir Ticaret Borsası tarafından harekete geçirildiğini hatırlatan Doğan, "İTHİB'in de ortak olduğu projede istenilen başarı tam olarak sağlanamadı. Geldiğimiz noktada Avrupa'nın da bu yönde bir girişim içinde olması bizlere iş birliği imkanı sağlıyor. "Turkish GDO Free Cotton" yerine Yunanistan ve İspanya ile ortak hareket ederek "EU GDO Free Cotton" logosunun kullanılması tüm paydaşlar için faydalı olacaktır. Çalışmalarımızı bu doğrultuda sürdürüyoruz" dedi.



"Yunanistan, İspanya ile ortak hareket etmeliyiz"



Başkan Fatih Doğan, bu amaçla ekim ayının ortalarında davet üzerine gittiği Brüksel'de, AB parlamenterleri ve sektör temsilcilerinin katıldığı toplantıda Türkiye'nin diğer GDO'suz pamuk üreticisi Yunanistan ve İspanya ile ortak çalışma yürütmesinin tüm paydaşlar için oluşturacağı fırsatları gündeme getirdiğini söyledi.



Fatih Doğan, "Ülke olarak bizler tekstil sektöründe GDO'suz pamuk işlerken, Yunanistan ve İspanya pamuğunu da kullanıyoruz. İthal ettiğimiz pamukla birlikte ortaya çıkardığımız tekstil ürünlerimizin de yüzde 60'lık bölümünü AB ülkelerine ihraç ediyoruz. Ürünlerimizde "EU GDO Free Cotton" logolu pamuğunun kullanılması tekstil ürünlerimizi tüm dünya genelinde tercih edilir hale getirecektir. Brüksel'de Yunanistan ve İspanya pamuğundan memnun olduğumuzu, GDO'suz pamukta ortak hareket etmemiz gerektiğini dile getirdim. Birlikte hareket ederek EU GDO Free Cotton logosunun pazarlamada sağlayacağı yararları vurguladım" diye konuştu.



ATHİB Başkanı Fatih Doğan, 12 Aralık'ta İspanya'da benzer bir toplantının yapılacağını, buraya da katılım sağlayıp, EU GDO Free Cotton logosu fikrinin kabullenilmesine yönelik çabalarına devam edeceğini sözlerine ekledi. - MERSİN

Kaynak: İHA