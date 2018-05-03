Gazişehir Gaziantep'ten Birlik Çağrısı

Spor Toto 1. Lig ekibi Gazişehir Gaziantep'in kulüp başkanı Adil Konukoğlu, play-off'taki ilk maçtan itibaren Gaziantepli sporseverlerin desteklerine ihtiyaçlarının olduğunu belirtti.

Konukoğlu, beraberindeki teknik direktör Erkan Sözeri, takım kaptanları Pierre Webo ve Ahmet Kesim ile kulüp binasında basın mensuplarıyla buluştu.

Birlik ve beraberlik çağrısında bulunan Konukoğlu, sezona başlarken hedeflerini şampiyonluk olarak belirlediklerini hatırlatarak, ilk 2'den üst lige çıkmayı arzuladıklarını ancak gelinen süreçte hedefe play-off'tan ulaşmaya çalışacaklarını söyledi.

Takımdaki teknik heyetten futbolculara, yönetimden malzemecisine kadar herkeste aynı istek ve çaba bulunduğunu dile getiren Konukoğlu, artık ligi bir kenara bırakıp play-off müsabakalarına kilitlendiklerini vurguladı.

Bu anlamdaki çalışmaların şimdiden başladığını anlatan Konukoğlu, kentten şampiyonluk yolunda coşku beklediklerini dile getirerek, şöyle konuştu:

"Gelecek haftadan itibaren tempo başlıyor. Şimdiden takımımıza sahip çıkmalıyız. Şampiyonluk yolunda 3 maçımız var. Bu 3 maçın her biri de final havasında ve keyifli maçlar olacak. Temennimiz bu yoldan başarıyla çıkmak. Biz başarılı olacağımıza inanıyoruz. Ancak bu noktada sizlerden de beklentimiz vardır. Bu anlamda şehirdeki heyecanın artırılması için desteklerinize ihtiyacımız var, play-of'taki ilk maçımızdan itibaren Gaziantepli sporseverlerle ihtiyacımız var. Çünkü kentimizi yeniden hak ettiği yere getirmeliyiz. Bu anlamda 3 maç boyunca hep birlikte el ele vermeliyiz."

Sözeri: "3 maçlık seriye ihtiyacımız var"

Teknik direktör Erkan Sözeri de sezonun ilk yarısında işlerin istedikleri gibi gitmediğini, ikinci yarıda ise hızlı bir toparlanma sürecine girerek, ligin ikinci yarısında en çok puan toplayan takımlardan birisi olduklarını ifade etti.

İlk 2'yi Ankaragücü maçına kadar kovaladıklarını anlatan Sözeri, "Çalıştık, istedik ama olmadı. Artık önümüzde son şans olan play-off var. Nasıl ki ligin ikinci yarısında ciddi galibiyet serileri elde ettiysek şimdi de aynı performansı yakalayacağız. 3 maçlık seriye ihtiyacımız var. Mutlu sona ulaştığımızda başarının mimarı hepimiz olacağız. Bu kent, yeniden hak ettiği yere gelecek. Onun için birliğimiz olmazsa olmazımızdır." diye konuştu.

Bugüne kadar Gaziantep'teki maçlarda dolu bir stat göremediğini bildiren Sözeri, "Artık dolu stadı görme zamanımız geldi. Gaziantep'in plakası olan 27'ye 27 bin kişilik taraftar grubumuzla ulaşmayı istiyoruz. Bunu başarırsak başarı da kaçınılmaz olacak." ifadelerini kullandı.

Futbolcular inançlı

Takım kaptanlarından Pierre Webo ise kalan maçlardaki tüm sorumluluğun sahadaki oyuncularda olacağını ifade etti.

Ancak sahadakilerin daha istekli olabilmesi için sahanın kenarında yüreklerini ortaya koyacak taraftara da ihtiyaçlarının olacağını bildiren Webo, taraftarla el ele vererek Gazişehir Gaziantep'i Süper Lig'e ulaştıracaklarına inandığını kaydetti.

Takım kaptanlarından Ahmet Kesim de inançlı ve sahada yüreğiyle oynayan bir oyuncu grubuna sahip olduklarını belirterek, taraftar desteğiyle güçlerinin de artacağını aktardı.