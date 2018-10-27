Spor Toto 1. Lig'in 10. haftasında Afjet Afyonsporu'u 4-1 yenen Gazişehir Gaziantep'te galibiyet sevinci yaşanıyor.

Gazişehir Gaziantep Kulübü Başkanı Adil Sani Konukoğlu, kulübün resmi sosyal paylaşım sitesinde yaptığı açıklamada, tüm takımı galibiyet nedeniyle kutladı.

Takımı Afyonkarahisar deplasmanında yalnız bırakmayan yönetici, taraftar ve basın mensuplarına teşekkür eden Konukoğlu, "Alınan 3 puan çok önemliydi. Başta teknik direktörümüz Mehmet Altıparmak olmak üzere tüm takımı kutluyorum. Bu galibiyet stadyumda gerekse televizyonları başında takımı yalnız bırakmayan taraftara armağanımız olsun. Her şey birlikte daha güzel olacak." ifadelerini kullandı.

Kanat oyuncusu Oğulcan Çağlayan da galibiyette emeği geçenlere teşekkür ederek, takımı kutladı.

Deplasmanda iyi sonuçlar elde ettiklerini hatırlatan Çağlayan, "Namağlup deplasman serimizi sürdürdüğümüz için çok mutluyuz. İnşallah bu performansı iç saha maçlarına da taşıyacağız." değerlendirmesinde bulundu.