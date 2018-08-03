Gazişehir Gaziantep Şampiyonluğa İnanıyor

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep'in takım kaptanı Ahmet Kesim, geçen sezon kıl payı kaçırdıkları şampiyonluğu bu sezon yaşamak istediklerini belirtti.

Ahmet Kesim, kulübün resmi sosyal medya hesabından yayımlanan röportajında, yeni sezon hazırlıklarının oldukça iyi geçtiğini kaydetti.

Sezona iyi başlamak istediklerini aktaran Ahmet, "Bunun için çalışıyoruz. Çünkü sezona iyi başlamak önemli. Ciddi şekilde hazırlanıyoruz. Eminim ki kampta yaptığımız çalışmalarımızın meyvelerini ligde alacağız." ifadelerini kullandı.

Ahmet Kesim, bu yıl sezon öncesi kamp döneminin önceki yıllara göre daha farklı geçtiğini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Daha önce böyle yoğun bir kamp dönemi geçirmemiştik. Hocamızın da etkisi çok. Geçen sene maalesef bunun sıkıntılarını biraz yaşadık. Geçen sezonun ilk yarısında biraz daha fazla puan toplasaydık şimdi direkt Süper Lig'e çıkmış olabilirdik. Lige iyi başlayacağımızı düşünüyorum. Genç ve dinamik bir takım olduk. Hocamız bizden çok koşup mücadele etmemizi istiyoruz."

Bu sene mutlu sona ulaşmak istediklerini anlatan Ahmet, "Geçen sezon kıl payı kaçırdığımız şampiyonluğu bu sezon yaşamak istiyoruz. Bu yıl lig daha zor geçecek. Takımlar iyi kadrolar kuruyor. Çekişmeli bir lig bizi bekliyor. İnşallah bu sezon play-off'a kalmadan üst lige çıkan takım olacağız." değerlendirmesinde bulundu.