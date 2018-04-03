Gazişehir Gaziantep'in Zirve İnadı

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep, ligin ikinci yarısında topladığı 30 puanla zirve takibini sürdürüyor.

Gazişehir Gaziantep'in Zirve İnadı

Teknik direktör Hüseyin Kalpar yönetiminde başladığı ligde 7 haftada 6  puan toplayan Gaziantep ekibinde, 8. hafta öncesi teknik adam değişikliğine  gidildi.

Kalpar'dan boşalan koltuğun Erkan Sözeri'ye emanet edildiği Gazişehir  Gaziantep'te, ligin ilk yarısı, hedefin uzağında 20 puanla tamamlandı

İkinci yarıda aldığı galibiyetlerle adından söz ettirmeye başlayan  kırmızı-siyahlılar, bu süreçte çıktığı 12 maçta 30 puanı hanesine yazdırdı.

Ligde 50 puana ulaşan Gazişehir Gaziantep, lider Çaykur Rizespor'un 6  puan gerisinde 4. sırada kendisine yer buldu. Kalan 5 maçında da seriyi sürdürmek  isteyen Gaziantep temsilcisi, sezon sonunda Süper Lig'e çıkan takımlardan birisi  olmayı hedefliyor.

Sözeri: "El birliğiyle sezon sonunda mutluluğu yaşayacağız"

Gazişehir Gaziantep Teknik Direktörü Erkan Sözeri, AA muhabirine  yaptığı açıklamada, ligin ikinci yarısında gerçek kimliklerine bürünmeye  başladıklarını ve seri galibiyetler elde ettiklerini söyledi.

Yapılan bazı hatalar nedeniyle 2 maçta mağlubiyete engel  olamadıklarını belirten Sözeri, ligin kalan haftalarında ise hata yapmadan hedefe  doğru ilerlemek istediklerini vurguladı.

Sözeri, ligin üst sıralarında çekişme yaşandığını anlatarak şöyle  konuştu:

"Bundan sonraki süreçte en az hata yapan takımlar, başarı ipini  göğüsleyecektir. O yüzden biz hiçbir maçı hafife almadan, ciddiyetimizi  koruyarak, hata unsurlarını en asgariye indirmeye çalışacağız. Sezon sonunda  güzel bir hikaye oluşturmak istiyoruz. Bu hedef doğrultusunda yönetim, teknik  heyet, futbolcular ve diğer kulüp çalışanlarıyla kenetlenmiş durumdayız. Bu  kenetlenmeye taraftarımızın da dahil olmasını arzuluyoruz. İnşallah el birliğiyle  sezon sonunda mutluluğu yaşayacağız."

Kaynak: Skorer

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