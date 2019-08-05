Gazişehir Gaziantep'e Ganalı orta saha

Süper Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep, Ganalı orta saha oyuncusu Abdul Aziz Tetteh'i transfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Gaziantep ekibi, son olarak Rusya 1. Lig ekiplerinden Dinamo Moskova'da forma giyen Tetteh ile temasa geçti.

Prensip anlaşmasına varılan ve kampa getirilen 29 yaşındaki ön libero, kulübün futbol şube sorumlusu Yusuf Demsoy'un da katılımıyla düzenlenen imza töreninde kendisini 3 yıllığına kırmızı-siyahlı renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladı.

Tecrübeli oyuncu kariyeri boyunca 207 resmi karşılaşmada görev aldı ve 12 kez gol sevinci yaşadı.

Kaynak: AA