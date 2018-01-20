Gazişehir Gaziantep, Bursaspor'dan İsmail Konuk ile Sözleşme İmzaladı

TFF 1. Lig'de mücadele eden Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü, Süper Lig ekiplerinden Bursaspor'un başarılı savunma oyuncusu İsmail Konuk ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Gaziaşehir Gaziantep Kulübü'nün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Kulüp Başkanımız Adil Sani Konukoğlu ile bugün bir araya gelen İsmail, kendisini takımımıza bağlayacak olan resmi sözleşmeye imzasını attı. Yeni transferimiz İsmail Konuk'a hoş geldin diyor, kulübümüz forması altında başarılar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

İsmail Konuk'un futbola Denizlispor alt yapısında başladığı hatırlatılan açıklamada, "Stoper mevkisinde forma giyen 1.88 cm boyundaki İsmail Konuk, daha sonra sırasıyla İstanbulspor, Turgutluspor, Nazilli Belediyespor ve Akhisar Belediyespor formalarını giydi. Akhisar Belediyespor'daki başarılı performansının ardından Bursaspor'a transfer olmayı başaran İsmail Konuk, kariyerinde 146 resmi müsabakaya çıkarken dokuz da gol atma başarısı gösterdi. Oyuncumuz İsmail Konuk, 1.5 yıl boyunca armamızın başarısı için ter dökecek" denildi. - GAZİANTEP