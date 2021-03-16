Gaziantep, Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarına başladı
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Gaziantep, Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarına başladı

16.03.2021 14:29 | Son Güncelleme: 16.03.2021 14:42
Gaziantep, Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarına başladı

Gaziantep, Süper Lig'in 31. haftasında 20 Mart Cumartesi günü deplasmanda Yeni Malatyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Gaziantep, Süper Lig'in 31. haftasında 20 Mart Cumartesi günü deplasmanda Yeni Malatyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre futbolcular 1 günlük iznin ardından tesislerde toplanarak teknik direktör Ricardo Sa Pinto yönetiminde antrenmana çıktı.

30. haftadaki Yukatel Denizlispor mücadelesinde forma giyen futbolculara ısınma bölümünün ardından özel program eşliğinde yenilenme çalışmaları uygulanırken, diğer futbolcular yarı sahada çift kale maç yaptı.

Sakatlıktan çıkan Jefferson takımla çalışmaya başlarken Denizlispor maçında rakibinin sert müdahalesiyle yaralanan ve kulağına dikiş atılan futbolcu Junior Morais tedbir amaçlı idmana katılmadı.

Sakatlığı bulunan futbolculardan Kana Bıyık takımdan ayrı fizyoterapistler eşliğinde çalışmalarını sürdürürken Güray Vural'ın tedavisine devam edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kerem Kocalar

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