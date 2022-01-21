Gaziantep Valisi Gül: Yeni kar yağışı için tüm tedbirler alındı

GAZİANTEP Valisi Davut Gül, kentte beklenen yeni bir yağışı ile ilgili tüm tedbirlerin alındığını söyledi.

GAZİANTEP (DHA) - GAZİANTEP Valisi Davut Gül, kentte beklenen yeni bir yağışı ile ilgili tüm tedbirlerin alındığını söyledi.

Gaziantep'te yarından itibaren 1 hafta boyunca muhtemel kar yağışı ile ilgili bir değerlendirme toplantısı düzenlendi. Toplantıya; Gaziantep Valisi Davut Gül'ün yanı sıra, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 5'inci Zırhlı Tugay Komutanı Hacı Halil Osma, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hidayet Arıkan, İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ, ilçe belediye başkanları, kurum müdürleri, İl başkanları, siyasi parti ve STK temsilcileri ile kaymakamlar katıldı.

"Gaziantep bir günde 50 santimlik karı ilk defa yaşadı. Şehrimiz de kara alışık değil. Karla mücadelede elimizden gelen her şeyi yaptık. Bu sürece yaklaşık 161 araç ve 600 personelle katıldık. 3 bin ton tuzlama yapıldı. Toplamda 117 kırsal mahalle yolu açıldı. Tramvaylarımız gece 00.00 ile sabah 06.00 arası ücretsiz olarak çalışıyor. 38 belediye 36 özel halk otobüs hattında toplam 783 araç ve tramvayların tamamı ile ulaşım sağlanıyor. Biz bu süreçte yeniden koordinasyonumuzu çalıştık. Makine ekipmanlarımızı arttırdık. Tedbirlerimizi sıkılaştırdık. En büyük tesellimiz can kaybının yaşanmaması. Kardan zarar gören vatandaşımız ve esnafımızı ziyaret ettik. Bu süreçte verilecek destekleri çalıştık. Bu gece itibariyle de yeni yağışlar için güçlü tedbirler aldık."