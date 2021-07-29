Gaziantep Ticaret Borsası
Gaziantep Ticaret Borsasında kavrulmuş Antep fıstığı içinin kilogramı 126 liradan satıldı.
Gaziantep Ticaret Borsasında kavrulmuş Antep fıstığı içinin kilogramı 126 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Antep fıstığı (kuru boz)
|Kg
|28,50
|30,00
|Antep fıstığı (kavrulmuş)
|Kg
|74,00
|88,00
|Antep fıstığı (boz-kavlak)
|Kg
|53,35
|60,00
|Antep fıstığı içi (kavrulmuş)
|Kg
|126,00
|126,00
|Antep fıstığı (sıra iç)
|Kg
|98,02
|105,88
|Siirt fıstığı (kavlak)
|Kg
|55,00
|55,00
|Sumak (toz)
|Kg
|12,00
|15,00
|Kuru nane
|Kg
|19,00
|20,00
Kaynak: Anadolu Ajansı / Feride Pelin İnal
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