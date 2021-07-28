Gaziantep Ticaret Borsası
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Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsası
Anadolu Ajansı / Feride Pelin İnal - Haberler | Ekonomi

Gaziantep Ticaret Borsasında yeşil Antep fıstığı içinin kilogramı 175 liradan satıldı.

Gaziantep Ticaret Borsasında yeşil Antep fıstığı içinin kilogramı 175 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün

MiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)
Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)Kg51,0051,00
Antep fıstığı (kavlak)Kg51,0056,00
Antep fıstığı (kavrulmuş)Kg75,0075,00
Antep fıstığı (boz iç)Kg130,00156,00
Antep fıstığı (meverdi)Kg113,50126,50
Antep fıstığı (sıra iç)Kg79,7595,00
Antep fıstığı (yeşil iç)Kg175,00175,00
Siirt fıstığı (kavrulmuş)Kg80,0080,00

Kaynak: Anadolu Ajansı / Feride Pelin İnal

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