Gaziantep Ticaret Borsası
Gaziantep Ticaret Borsasında yeşil Antep fıstığı içinin kilogramı 175 liradan satıldı.
Gaziantep Ticaret Borsasında yeşil Antep fıstığı içinin kilogramı 175 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)
|Kg
|51,00
|51,00
|Antep fıstığı (kavlak)
|Kg
|51,00
|56,00
|Antep fıstığı (kavrulmuş)
|Kg
|75,00
|75,00
|Antep fıstığı (boz iç)
|Kg
|130,00
|156,00
|Antep fıstığı (meverdi)
|Kg
|113,50
|126,50
|Antep fıstığı (sıra iç)
|Kg
|79,75
|95,00
|Antep fıstığı (yeşil iç)
|Kg
|175,00
|175,00
|Siirt fıstığı (kavrulmuş)
|Kg
|80,00
|80,00
Kaynak: Anadolu Ajansı / Feride Pelin İnal
Haber Yorumları
500