Gaziantep Ticaret Borsası
Gaziantep Ticaret Borsası'nda kavrulmuş Antep fıstığı içinin kilogramı 112,20 ile 137 liradan satıldı.
28.01.2020 12:32 | Son Güncelleme: 28.01.2020 12:32
Gaziantep Ticaret Borsası'nda kavrulmuş Antep fıstığı içinin kilogramı 112,20 ile 137 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Antep fıstığı içi (kavrulmuş)
|Kg
|112,20
|137,00
|Dana eti (karkas)
|Kg
|31,60
|32,67
|Nohut (naturel)
|Kg
|3,16
|3,16
|Yeşil mercimek
|Kg
|5,00
|5,18
|Bulgur (pilavlık)
|Kg
|2,36
|2,57
|Pirinç (dökme)
|Kg
|5,15
|5,86
|Mısır
|Kg
|1,50
|1,50
|Buğday
|Kg
|1,60
|1,79
|Fasulye (dermason)
|Kg
|9,30
|9,30
Kaynak: AA