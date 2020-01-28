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Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsası'nda kavrulmuş Antep fıstığı içinin kilogramı 112,20 ile 137 liradan satıldı.

28.01.2020 12:32 | Son Güncelleme: 28.01.2020 12:32
Gaziantep Ticaret Borsası

'nda kavrulmuş Antep fıstığı içinin kilogramı 112,20 ile 137 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)
Antep fıstığı içi (kavrulmuş) Kg112,20137,00
Dana eti (karkas)Kg31,6032,67
Nohut (naturel)Kg3,163,16
Yeşil mercimek Kg5,005,18
Bulgur (pilavlık)Kg2,362,57
Pirinç (dökme)Kg5,155,86
MısırKg1,501,50
Buğday Kg1,601,79
Fasulye (dermason)Kg9,309,30

Kaynak: AA
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