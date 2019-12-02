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Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsasında, boz iç Antep fıstığının kilogramı 130-186 liradan satıldı.

02.12.2019 11:26 | Son Güncelleme: 02.12.2019 11:26
Gaziantep Ticaret Borsası

Ticaret Borsasında, boz iç Antep fıstığının kilogramı 130-186 liradan satıldı.Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)
Antep fıstığı (boz kavlak)Kg67,9167,91
Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)Kg50,4553,34
Antep fıstığı (boz iç )Kg130,00186,00
Antep fıstığı (kavrulmuş)Kg65,0090,00
Antep fıstığı (meverdi)Kg127,72155,00
Antep fıstığı içi (kavrulmuş)Kg112,87160,00
Antep fıstığı (kırmızı iç)Kg116,50138,50
Antep fıstığı (boz iç- soyulmuş)Kg195,00195,00
Antep fıstığı (boz-kavlak)Kg67,9167,91
Antep fıstığı (çıtlak-kavrulmuş)Kg65,0073,00
Antep fıstığı ezmesi Kg125,00125,00

Kaynak: AA
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