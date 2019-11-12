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Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsası'nda kavrulmuş Antep fıstığı içinin kilogramı 114,25 liradan satıldı.

12.11.2019 12:28 | Son Güncelleme: 12.11.2019 12:28
Gaziantep Ticaret Borsası

'nda kavrulmuş Antep fıstığı içinin kilogramı 114,25 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)
Antep fıstığı (kırmızı kabuklu) Kg54,1855,00
Antep fıstığı içi (kavrulmuş) Kg114,25114,25
Kabak çekirdeği (çiğ)Kg12,0019,00
Ceviz içi (kırık) Kg18,0018,00
Dana eti (karkas) Kg28,0031,00
Ay çekirdeği (çiğ)Kg10,5010,50
Buğday Kg1,602,00
Pirinç (baldo) Kg6,156,54
Arpa Kg1,131,50
Mısır Kg1,101,15
Buğday (kırık)Kg0,890,89
Nohut (9 mm) Kg7,287,28

Kaynak: AA
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