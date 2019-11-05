Gaziantep Ticaret Borsası
Gaziantep Ticaret Borsası'nda boz iç Antep fıstığının kilogramı 147-160,19 liradan satıldı.
05.11.2019 14:52
Gaziantep Ticaret Borsası'nda boz iç Antep fıstığının kilogramı 147-160,19 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Antep fıstığı (boz iç)
|Kg
|147,00
|160,19
|Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)
|Kg
|41,90
|53,20
|Antep fıstığı (kavlak)
|Kg
|52,00
|52,00
|Antep fıstığı (boz kavlak)
|Kg
|50,00
|52,00
|Antep fıstığı (çıtlak-kavlak)
|Kg
|59,00
|60,50
|Antep fıstığı (kavrulmuş)
|Kg
|65,00
|82,80
|Antep fıstığı içi (kavrulmuş)
|Kg
|116,15
|126,32
|Antep fıstığı içi (meverdi)
|Kg
|108,00
|143,00
|Ceviz
|Kg
|60,00
|62,00
Kaynak: AA