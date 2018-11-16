Gaziantep'te Uyuşturucu Operasyonu

Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotim ekipleri, Vatan Mahallesi'nde durumundan şüphelendikleri M.A, M.C.K ile A.K'yi durdurdu.

Şüphelilerin üst aramasında 1 hassas terazi ele geçiren ekipler, M.A'nın adresinde yaptıkları aramada ise 2 kilogram metamfetamin, 4 uyuşturucu hap, 4 gram eroin, 3 kurusıkı tabanca, 1 pompalı tüfek ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 12 bin 450 lira para ele geçirdi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar "uyuşturucu ticareti yapmak ve uyuşturucu madde kullanmak" suçundan çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.