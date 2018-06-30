Gaziantep'te Öğrenme Şenliği Düzenlendi

Gaziantep Milli Eğitim Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesince 10 halk eğitim merkezinin katılımıyla "Öğrenme Şenliği" düzenlendi.İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Mete, Festival Park'ta başlayan şenlikte yaptığı konuşmada, halk eğitim merkezleri ve olgunlaşma enstitüsünün tüm imkanlarıyla şehirde hizmetler verdiğini söyledi.Çeşitli kurslarla her yaş grubuna uygun eğitimler verildiğini ifade eden Mete, kentte 2017-2018 eğitim öğretim yılında 11 bin 496 kurs açıldığını belirtti. Mete, bu kurslara 239 bin 322 kişinin katıldığını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan Hanımefendi'nin başlattığı okuma yazma seferberliğine dikkati çeken Mete, şöyle devam etti:

"941 okulda açılan 2 bin 671 kursta 31 bin 183 vatandaşımız okuma yazma öğrendi. Böylelikle Gaziantep olarak okuma yazma seferberliğinde okumaz yazmaz vatandaşlarımızın yüzde 50'lik kısmına ulaşmış bulunmaktayız. Ayrıca bu oranla Gaziantep olarak Türkiye 3'üncüsü olmanın mutluluğunu hep birlikte yaşıyoruz. İnşallah şehrimizde okumaz yazmaz bir vatandaşımız bile kalmayana kadar bu azim ve şevkle çalışmaya devam edeceğiz. Eğer toplumsal bir kalkınmadan bahsediyorsak bu kalkınmaya 7'den 70'e toplumun her kesimiyle destek vermeliyiz. Bu etkinliğin şehrimize hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum."

Konuşmaların ardından halk oyunları ekiplerinin gösterileri sonrası açık ortaokul, lise mezunları ve okuma yazma kurslarında eğitim alanlar için tören düzenlendi.

Sergiler, atölye çalışmaları, müzik, sahne ve spor gösterileriyle 1 Temmuz Pazar gününe kadar devam edecek şenlik, Şükriye Tutkun'un konseriyle sona erecek.