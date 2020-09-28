Gaziantep'te Kovid-19 tedbirlerine uymayan 892 kişiye ceza
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Gaziantep'te Kovid-19 tedbirlerine uymayan 892 kişiye ceza

28.09.2020 09:19 | Son Güncelleme: 28.09.2020 09:22
Gaziantep'te Kovid-19 tedbirlerine uymayan 892 kişiye ceza

Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 892 kişiye sosyal mesafe kuralı ve maske kullanımını ihlalden ceza kesildi.

Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 892 kişiye sosyal mesafe kuralı ve maske kullanımını ihlalden ceza kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetimler sürüyor.

Ekiplerin dünkü denetimlerinde 892 kişiye sosyal mesafe ve maske takma kurallarını ihlal etmeleri nedeniyle cezai işlem uygulandı.

Karantina hükümlerine aykırı davranan 1 kişi hakkında ise idari işlem uygulandı.

Ayrıca denetlenen 170 iş yerinden birine de işlem yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Rıdvan Korkulutaş

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