Gaziantep'te Kovid-19 tedbirlerine uymayan 595 kişiye ceza
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Gaziantep'te Kovid-19 tedbirlerine uymayan 595 kişiye ceza

20.11.2020 09:09 | Son Güncelleme: 20.11.2020 09:12
Gaziantep'te Kovid-19 tedbirlerine uymayan 595 kişiye ceza

??????? Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafe ve maske kuralını ihlal eden 595 kişiye ceza kesildi.

??????? Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafe ve maske kuralını ihlal eden 595 kişiye ceza kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetimler kapsamında dün 595 kişi hakkında sosyal mesafe ve maske takma kurallarını ihlal etmeleri nedeniyle cezai işlem uygulandı.

Ayrıca, karantina hükümlerine aykırı davranan 27 kişiye idari işlem yapılırken, denetlenen 270 iş yerinde ise olumsuzluğa rastlanmadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Parlak

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