Gaziantep'te iş dünyasına akademik destek
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Gaziantep'te iş dünyasına akademik destek

Gaziantep'te iş dünyasına akademik destek
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) ile Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Target Teknoloji Transfer Ofisi arasında Gaziantep Yetkinlik ve Dijital Dönüşüm Merkezi (Model Fabrika) tarafından firmalara yönelik yürütülen çalışmalara akademi dünyasının da dahil edilmesi amacıyla iş birliği protokolü imzalandı.

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) ile Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Target Teknoloji Transfer Ofisi arasında Gaziantep Yetkinlik ve Dijital Dönüşüm Merkezi (Model Fabrika) tarafından firmalara yönelik yürütülen çalışmalara akademi dünyasının da dahil edilmesi amacıyla iş birliği protokolü imzalandı.

Gaziantep Model Fabrika - Target Teknoloji Transfer Ofisi İş Birliği Protokolü'ne GSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cevdet Akınal, GAÜN Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın, Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Hüseyin Bozkurt, Target TTO Genel Müdürü Samet Kürşat Başol, Target TTO Üniversite-Sanayi İş Birliği Birim Yöneticisi İbrahim Başar Kılıçparlar, GSO Genel Sekreteri Bülent Şişman ve Model Fabrika Teknik Danışmanlık Hizmetleri Müdürü Veysel Çelebi katıldı.

Protokole göre GAÜN akademisyenleri, Target Teknoloji Transfer Ofisi tarafından görevlendirilerek Gaziantep Model Fabrika koordinasyonunda firmalara eğitim ve danışmanlık hizmeti verebilecek.

Protokol imza töreninde konuşan GSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cevdet Akınal, Gaziantep Model Fabrika - Target Teknoloji Transfer Ofisi İş Birliği Protokolü'nün üniversitedeki bilgi birikiminin sanayiye aktarılması açısından önem taşıdığını kaydetti. Üniversite-sanayi iş birliğinin üretim sürecine, firmalara ve ekonomiye önemli avantajlar sağladığını ve bu noktadaki mevcut çalışmaların daha da geliştirilmesi gerektiğini ifade eden Akınal, "Gaziantep Sanayi Odası olarak şehrimizin güzide kurumlarından olan Gaziantep Üniversitesi ile Model Fabrikamızdaki eğitim ve danışmanlık faaliyetleri üzerine iş birliği yapmaktan mutluyuz. Birlikte Gaziantep sanayisi için önemli adımlar atmayı planlıyoruz ve bunu üniversite-sanayi iş birliği ile sürdürmek istiyoruz. Çünkü bu birlikteliğin neticesinde hem sanayicimiz hem de Gaziantep kazanacak. Protokolümüzün hayırlı olmasını diliyor, iş birliği ve desteklerinden dolayı Rektörümüz Prof. Dr. Sayın Arif Özaydın'a ve GAÜN ailesine teşekkür ediyorum" dedi.

"Protokolümüzün hayırlı olmasını diliyorum"

Üniversitedeki bilgi birikimini sanayiye ve firmalara aktarma konusunda her türlü iş birliğine hazır olduklarını belirten GAÜN Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın da bu kapsamda GSO ile imzaladıkları protokolün Gaziantepli sanayicilere ve firmalara katkı sağlayacağını ifade etti. GAÜN akademisyenlerinin Model Fabrika'dan hizmet alan firmalara yönelik yalın üretim ve dijital dönüşüm konularında fayda sağlayacak eğitimler vereceğini kaydeden Özaydın, "Gaziantep Üniversitesi olarak şehrimize ve ülkemize katkı sağlayacak her projenin yanındayız. Deneyimli kadromuz ile projeleri geliştirme noktasında yürütülecek çalışmalara katkı sunmaktan mutluluk duyarız. Bunun yanı sıra kurumlarımızın ve firmalarımızın mühendislik, Ar-Ge ve analiz faaliyetleri konularında da yeni iş birlikleri kurmaya hazırız. Gaziantep Sanayi Odamıza misafirperverlikleri için teşekkür ediyor, protokolümüzün hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından, GSO ile GAÜN arasında Gaziantep Model Fabrika - Target Teknoloji Transfer Ofisi İş Birliği Protokolü imzalandı. - GAZİANTEP

Gaziantep'te iş dünyasına akademik destek
Gaziantep'te iş dünyasına akademik destek

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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