Gaziantep'te "Gazi Yarı Maratonu" başladı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü kapsamında "Gazi Yarı Maratonu" başladı.

Gaziantep Valiliği koordinasyonunda, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Atletizm Federasyonunun iş birliğinde düzenlenen organizasyon, belediye binası önünden start aldı.

Yarı maratonda atletler 21,1 kilometrelik parkurda yarışırken, 5 kilometrelik halk koşusuna her yaştan vatandaşlar katıldı, kent protokolü de organizasyonda yer aldı.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, organizasyon öncesinde, çok büyük bir medeniyete sahip olduklarını ve bugünlere ulaşabilmek için ecdadın Gaziantep'te 6 bin 317 şehit verdiğini belirterek, "Koş Gaziantep, koş gazinin torunları, yolunuz bahtınız açık olsun." dedi.

Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar ise organizasyondan duyduğu mutluluğu dile getirerek, "Bu koşuları artık gelenek haline getirdik. İnşallah daha büyük organizasyonlarda buluşmak dileğiyle. Ter döken herkese çok teşekkür ederim." diye konuştu.

AA / Mehmet Akif Parlak - Spor Haberleri

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