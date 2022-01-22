Gaziantep'te devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Gaziantep'te devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

Gaziantep'te devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
AA / Zekeriye Şimşek - Haberler | Güncel

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in İslahiye ilçesinde devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.

İslahiye-Hassa kara yolu Sulumağara Mahallesinde K.K.(61) yönetimindeki 27 TD 564 plakalı otomobil sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu devrildi.

Kazada, yaralanan sürücü ve beraberindeki A.R.T (24), ambulansla İslahiye Devlet Hastanesine kaldırdı.

Yaralıların hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.

AA / Zekeriye Şimşek - Son Dakika Haberleri

Gaziantep, Otomobil, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title