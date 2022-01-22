Gaziantep'te devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
AA / Zekeriye Şimşek - Haberler | Güncel
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.
GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in İslahiye ilçesinde devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.
İslahiye-Hassa kara yolu Sulumağara Mahallesinde K.K.(61) yönetimindeki 27 TD 564 plakalı otomobil sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu devrildi.
Kazada, yaralanan sürücü ve beraberindeki A.R.T (24), ambulansla İslahiye Devlet Hastanesine kaldırdı.
Yaralıların hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.
AA / Zekeriye Şimşek - Son Dakika Haberleri