Gaziantep'te Denizlispor maçı hazırlıkları başladı
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Gaziantep'te Denizlispor maçı hazırlıkları başladı

09.03.2021 13:57 | Son Güncelleme: 09.03.2021 14:01
Gaziantep'te Denizlispor maçı hazırlıkları başladı

Gaziantep, Süper Lig'in 30. haftasında 14 Mart Pazar günü sahasında ağırlayacağı Yukatel Denizlispor maçının hazırlıklarına başladı.

Gaziantep, Süper Lig'in 30. haftasında 14 Mart Pazar günü sahasında ağırlayacağı Yukatel Denizlispor maçının hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Ricardo Sa Pinto yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Isınma ve koordinasyon çalışmasıyla başlayan antrenman, yarı sahada gerçekleştirilen çift kale maçla son buldu.

Antrenman öncesinde bir grup kadın taraftar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlamaları kapsamında tesisleri ziyaret etti.

Ziyarette futbolcular ve teknik heyet, kadın taraftarlara çiçek takdim etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kerem Kocalar

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