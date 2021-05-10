Gaziantep'te Brezilyalı futbolcu Andre Felipe ile yollar ayrıldı
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Gaziantep'te Brezilyalı futbolcu Andre Felipe ile yollar ayrıldı

Gaziantep'te Brezilyalı futbolcu Andre Felipe ile yollar ayrıldı
Anadolu Ajansı / Kerem Kocalar - Haberler | Spor

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep, Brezilyalı futbolcu Andre Felipe ile yollarını ayırdı.

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep, Brezilyalı futbolcu Andre Felipe ile yollarını ayırdı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 30 yaşındaki forvetin sözleşmesinin karşılıklı anlaşılarak feshedildiği belirtildi.

Açıklamada, "Andre Felipe'ye kulübümüze yapmış olduğu katkılardan dolayı teşekkür eder, kariyerinin bundan sonraki aşamalarında sonsuz başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kerem Kocalar

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