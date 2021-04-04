Gaziantep'te Başakşehir maçı hazırlıkları
Anadolu Ajansı / Kerem Kocalar - Haberler | Spor
Süper Lig'in 32. haftasını bay geçen Gaziantep, Medipol Başakşehir'i ağırlayacağı 33. hafta maçının hazırlıklarını sürdürdü.
Süper Lig'in 32. haftasını bay geçen Gaziantep, Medipol Başakşehir'i ağırlayacağı 33. hafta maçının hazırlıklarını sürdürdü.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, tesislerde teknik direktör Ricardo Sa Pinto yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 1,5 saat sürdü.
Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan antrenman, üç takımlı turnuvayla son buldu.
Romanya Milli Takımı'nın kampından dönen Alexandru Maxim ve Alin Tosca da takımla çalışmalara başladı.
İdmanı, futbol şube sorumlusu Yusuf Demsoy da izledi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Kerem Kocalar