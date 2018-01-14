Gaziantep'te Amatör Maçta Kavga

Gaziantep'te Bölgesel Amatör Lig 2. Grup'ta oynanan Araban Belediyespor- Adıyaman 1954 Spor maçında taraftarlar arasında çıkan kavgada bir kişi yaralandı.

Araban İlçe Stadı'ndaki maçın ilk yarısı, Araban Belediyespor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Maçın ikinci yarısında Adıyaman 1954 Spor'un beraberliği sağlanmasıyla tribünde, taraftarlar arasında tartışma çıktı.

Taraftarların birbirlerine taş ve tribünlerden söktükleri plastik koltukları atması üzerine, polis ve jandarma ekipleri olaya müdahale etti. Araban Belediyespor taraftarları stat dışına çıkarıldı.

Bu sırada başına taş isabet eden Adıyaman 1954 Spor taraftarı Veysel Kaya yaralandı. Yaralı taraftar, polis aracıyla Araban Devlet Hastanesine götürüldü.

Taraftarlar ambulansın geciktiğini öne sürerek, bir süre tepki gösterdi.

Maçın ardından, Adıyaman 1954 Spor taraftarları, polis ve jandarma ekiplerinin nezaretinde ilçeden çıkarıldı. Bu sırada da rakip takımın taraftarları minibüse taş ve sopalarla saldırdı. Polis ekipleri, bazı araçların camlarını kıran taraftarları biber gazı kullanarak dağıttı.

Olaylara karışan 2 kişi gözaltına aldı.

Öte yandan, maçtan Adıyaman 1954 Spor 2-1 galip ayrıldı.