Gaziantep'te 8 kilo 250 gram eroin ele geçirildi

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde 8 kilo 250 gram eroin ele geçirildi.

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde 8 kilo 250 gram eroin ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Malazgirt Mahallesi'nde bir evde eroin olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda 8 kilo 250 gram eroin bulundu.

Ekiplerce yasal işlem başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Feride Pelin İnal