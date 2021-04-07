Gaziantep'te 4 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı
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Gaziantep'te 4 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı

Anadolu Ajansı / Kerem Kocalar - Haberler | Spor
Gaziantep'te 4 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep'te 4 kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

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Süper Lig ekiplerinden Gaziantep'te 4 kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, ligin 33. haftasında oynanacak Medipol Başakşehir maçı öncesinde kulüpte Kovid-19 testi yapıldı.

Açıklamada, "Yapılan Kovid-19 testlerinde, 2 futbolcumuzun ve 2 personelimizin test sonucu pozitif olarak raporlanmıştır. Futbolcularımızın ve personelimizin izolasyon ve tedavi süreci ilgili protokoller dahilinde başlatıldı." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kerem Kocalar

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