Gaziantep-Sivasspor maçının VAR'ı Erkan Engin - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Gaziantep-Sivasspor maçının VAR'ı Erkan Engin

İhlas Haber Ajansı - Spor
 - Güncelleme:
Gaziantep-Sivasspor maçının VAR'ı Erkan Engin

DG Sivasspor'un bugün deplasmanda oynayacağı Gaziantep FK maçının Video Yardımcı Hakem'i (VAR) Erkan Engin oldu.

GAZİANTEP (İHA) - DG Sivasspor'un bugün deplasmanda oynayacağı Gaziantep FK maçının Video Yardımcı Hakem'i (VAR) Erkan Engin oldu.

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Sivasspor, Gaziantep'e konuk olacak. Saat 13.30'da başlayacak mücadelede hakem Mustafa Kürşad Filiz düdük çalacak. Filiz'in yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Alpaslan Dedeş yapacak. Mücadelenin 4. hakemi ise Mehmet Türkmen olacak.

Bu müsabakada VAR koltuğunda Erkan Engin oturacak. Engin'e AVAR olarak Aleks Taşçıoğlu ile Murat Türkoğlu eşlik edecek. - SİVAS

İhlas Haber Ajansı - Spor

Gaziantep FK, Erkan Engin, Sivasspor, Gaziantep, Spor, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title