Gaziantep OSB'ye Teknopark kurulacak

Gaziantep OSB'nin değerini daha da artırmak, yerli ve yabancı yatırımcıların daha fazla ilgisini çekmek için önemli projeler yürüttüklerini ifade eden Gaziantep OSB Başkanı Cengiz Şimşek, bu amaçla Hasan Kalyoncu Üniversitesi ile birlikte 5 bin metrekare alana Teknopark kuracaklarını söyledi.