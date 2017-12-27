6. Gaziantep Makine İmalatı-Endüstri ve Otomasyon Teknolojileri Fuarı, Ortadoğu Fuar Merkezi'nde açıldı.



4M Fuarcılık Genel Koordinatörü Murat Koçak, yaptığı açıklamada iki yılda bir düzenlenen fuara Türkiye'nin sanayisi gelişmiş kentlerinden Ankara, Bursa, İstanbul, Gaziantep, Konya ve İzmir'den 75 firmanın katıldığını söyledi.



Makina üreten makinaların tanıtıldığı fuarda sergilenen ürünlerin yüzde 70'inin yerli makinalar olduğunu aktaran Koçak, fuarda CNC işleme merkezleri, freze, torna tezgahları, CNC pres ve zımbalı deliciler, CNC nokta kaynak makineleri, matkap tezgahları, jeneratörler, kompresörler, sac işleme ve pres gibi sanayide kullanılan pek çok makinenin görücüye çıktığını kaydetti.



Fuar 30 Aralık'a kadar 11.00-19.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.