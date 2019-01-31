Gaziantep Gazişehir, Kenan Özer'i Kadrosuna Kattı

Spor Toto 1. Lig'de mücadele eden Gazişehir Futbol Kulübü, son olarak MKE Ankaragücü'nde forma giyen Kenan Özer'i 1 buçuk yıllığına transfer ettiğini açıkladı.

Transferlere ara vermeden devam eden Gaziantep Gazişehir, MKE Ankaragücü forması giyen Kenan Özer'i transfer ettiğini duyurdu. Kırmızı-siyahlı ekipten yapılan açıklamada deneyimli futbolcu ile 1 buçuk yıllık anlaşmaya varıldığı aktarıldı.

31 yaşındaki futbolcu orta sahada görev yapıyor. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA