Arşiv - Gaziantep FK, Süper Lig'de ilk galibiyetini aldı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Arşiv - Gaziantep FK, Süper Lig'de ilk galibiyetini aldı

25.10.2020 12:03 | Son Güncelleme: 25.10.2020 12:19

- Gaziantep FK, Süper Lig'de ilk galibiyetini aldı Gaziantep FK 5 maçtır yenilmiyor Süper Lig'e kötü bir başlangıç yapan Gaziantep FK, evinde karşılaştığı Konyaspor'u Muhammet Demir'in 76. dakikada attığı golle 1-0 yenerek ligdeki ilk galibiyetini aldı.

- Gaziantep FK, Süper Lig'de ilk galibiyetini aldı

Gaziantep FK 5 maçtır yenilmiyor

GAZİANTEP - Süper Lig'e kötü bir başlangıç yapan Gaziantep FK, evinde karşılaştığı Konyaspor'u Muhammet Demir'in 76. dakikada attığı golle 1-0 yenerek ligdeki ilk galibiyetini aldı. Gaziantep ekibi, yenilmezlik serisini de 5 maça çıkardı.

Gaziantep FK son 5 yıldaki en kötü sezon lig başlangıcını yapmıştı. Ligin 6. haftasında ağırladığı Konyaspor'u Muhammet Demir'in 76. dakikada buluğu golle 1-0 yenerek ligdeki ilk galibiyetini aldı. Gaziantep temsilcisi oynadığı son 5 maçta 4 beraberlik, 1 galibiyet alarak ligdeki yenilmezliğini sürdürdü. Kırmızı-siyahlılar, ligin 2. haftasında sahasında Fatih Karagümrük ile 1-1, 3. hafta deplasmanda Göztepe'ye karşı Alexandru Maxim'in son dakikalarda bulduğu golle 2-2, 4. haftada evinde Trabzonspor'a 90+3'te yine Maxim'in bulduğu golle 1-1 ligin 5. haftasında ise Antalyaspor deplasmanında 9 kişi kaldığı karşılaşmada 1-1 berabere kaldı.

Arşiv - Gaziantep FK, Süper Lig'de ilk galibiyetini aldı
Arşiv - Gaziantep FK, Süper Lig'de ilk galibiyetini aldı
Arşiv - Gaziantep FK, Süper Lig'de ilk galibiyetini aldı
Arşiv - Gaziantep FK, Süper Lig'de ilk galibiyetini aldı
Arşiv - Gaziantep FK, Süper Lig'de ilk galibiyetini aldı
Arşiv - Gaziantep FK, Süper Lig'de ilk galibiyetini aldı
Arşiv - Gaziantep FK, Süper Lig'de ilk galibiyetini aldı
Arşiv - Gaziantep FK, Süper Lig'de ilk galibiyetini aldı
Arşiv - Gaziantep FK, Süper Lig'de ilk galibiyetini aldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ersin Tatar Donald Trump Meral Akşener Mustafa Şentop Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Didem Soydan Serdar Ortaç Aleyna Tilki Kenan İmirzalıoğlu
Spor Falcao Arda Turan Metin Oktay Serdar Aziz Sergen Yalçın
Daha Fazla Söz Diyarbakır Galatasaray Ekrem İmamoğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Arşiv - Gaziantep FK, Süper Lig'de ilk galibiyetini aldı - Gaziantep
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.10.2020 12:19:44. #1.14#
title