Gaziantep FK'nın yeni başkanı Cevdet Akınal oldu
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Gaziantep FK'nın yeni başkanı Cevdet Akınal oldu

Gaziantep FK'nın yeni başkanı Cevdet Akınal oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Gaziantep Futbol Kulübü'nün sabah saatlerinde yaptığı şirket yönetim kurulu toplantısında, kulüp yönetim kurulu başkanlığını Cevdet Akınal devraldı.

Gaziantep Futbol Kulübü'nün sabah saatlerinde yaptığı şirket yönetim kurulu toplantısında, kulüp yönetim kurulu başkanlığını Cevdet Akınal devraldı.

Gaziantep Futbol Kulübü'nde başkan Mehmet Büyükekşi'nin görevi bırakma kararının ardından bu sabah saatlerinde olağanüstü şirket yönetim kurulu toplantısı yapıldı. Yapılan toplantı sonrası Mehmet Büyükeşi görevi Cevdet Akınal'a devretti. Gaziantep ekibinin yeni başkanı Cevdet Akınal ise yönetim kurulunu belirleyerek görevine resmen başladı.

"GÖREV SÜREMİZDE ELİMİZDEN GELENİN FAZLASINI YAPMAYA GAYRET GÖSTERDİK"

Görevi bıraktıktan sonra açıklamalarda bulunan eski başkan Mehmet Büyükekşi, "Dünyanın her noktasında yaşayan Gazianteplilerin ve kendini Gaziantepli hissedenlerin desteğine talip olarak bu görevi iki sezon önce devraldık. Bizler de bu süreç içerisinde yönetim kurulumuzdaki arkadaşlarımızla elimizden gelenin fazlasını yapmaya gayret gösterdik. Gerçekten futbol dünyasına da büyük darbe vuran pandemi sürecinin zorluklarını yaşadık, taraftarlarımızdan ayrı kaldık. Ama her zaman hedeflerimiz doğrultusunda adımlar attık. Şimdi bayrağı bizden sonra gelen arkadaşlara devretme zamanıdır. Şu ana kadar yönetim kurulunda gece gündüz demeden benimle birlikte gayret eden tüm arkadaşlarıma teşekkür ederim. Başkan Vekilimiz Mahsum Altunkaya, As Başkanımız Müslüm Özmen de bu süreçte büyük fedakarlıklar gösterdiler. Desteklerinden ötürü bakanlarımıza, sayın valimize, milletvekillerimize, belediye başkanlarımıza, tüm emektar basın çalışanlarımıza ve Gaziantep şehrinin tüm fertlerine şükranlarımı sunuyorum. Hakkım varsa eğer Gaziantep şehrine sonuna kadar helal ediyorum. Bu andan itibaren yeni yönetim kurulumuzun her zaman yanındayım. Kendilerine canı gönülden başarılar diliyorum" şeklinde konuştu.

YENİ BAŞKAN CEVDET AKINAL: "GAZİANTEP ŞEHRİNİ FUTBOLDA HAK ETTİĞİ ÜST NOKTALARA TAŞIYACAĞIZ"

Gaziantep FK'nın yeni başkanı Cevdet Akınal ise, Gaziantep şehrini futbolda hak ettiği üst noktalara taşımak için bayrağı devraldıklarını açıklayarak, "Beraber yol arkadaşlığı yaptığımız yönetim kurulu arkadaşlarımızdan sayın Mehmet Büyükekşi'den bugün itibari ile bayrağı biz devralıyoruz. İki yıl içerisinde ciddi fedakarlıklarda bulunuldu. Bu konuda tüm yönetim kurulu arkadaşlarımıza ve sayın başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Önümüzdeki süreçte de yeni yönetimimizle birlikte aldığımız bu görevi şehrin tüm değerleriyle birlikte daha ne kadar yükseltebiliriz diye çalışmalar yapacağız. Bu takım burada bulunanların değil, tüm Gaziantep şehrinin takımıdır. Birlik olacağız, beraber olacağız ve Gaziantep'in kazanması için uğraşacağız. Şahsım adına bana bu onurlu görev doğrultusunda destek veren Adalet Bakanımız Sayın Abdülhamit Gül, Valimiz Sayın Davut Gül, Milletvekillerimiz, Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Fatma Şahin hanımefendiye, tüm ilçe belediye başkanlarımıza ve Onursal Başkanımız Adil Sani Konukoğlu'na teşekkürlerimi sunarım. Yine güçlü bir ekiple elimizi taşın altına koyma zamanı. Bu seçimin Gaziantep şehrine ve Gaziantep Futbol Kulübümüze hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum" diye konuştu.

YÖNETİM KURULU LİSTESİ

Gaziantep FK'nın yeni başkanı Cevdet Akınal'ın yönetim kurulu listesinde Erhan Özmen, Cihan Koçer, Sezer Cihan, Fikret Kileci, Gürkan Tural, M. Ali Şimşek, Yusuf Demsoy, Orçun Yüksel, Şefik Özdinç, Ünsal Göksen, Fahrettin Kaplan, Halit Acar, Salih Sezgin, Mesut Çakmak, Mesut Akın, Zekai Evyapan, Serhat Tümer, Ogün Bulut, Mert Güllüoğlu, Mehmet Göktaş, Mehmet Öztürk, Emrah Özdağlı, Engin Ateşsönmez, Serkan Ünverdi, Oya Özkan Peker, Mehmet Yeşilmen, Mustafa Güneş, Ayşen Ahi, Fevzi Değirmenci, Necati Göksü, Abdullah Sever, İzzet Bakır, Murat Özkeçeci ve Memik Yılmaz yer alıyor.

YENİ YÖNETİM, TRANSFER ÇALIŞMALARINA HIZ VERECEK

Görevi devralan yeni başkan ve yönetim kurulunu Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut'un raporu doğrultusunda transfer çalışmalarına hız vereceği ve Süper Lig'de üst noktaları hedefleyen güçlü bir kadro kurmak için gayret göstereceği öğrenildi.

(Said Vakkas Yağcı/İHA)

Gaziantep FK'nın yeni başkanı Cevdet Akınal oldu
Gaziantep FK'nın yeni başkanı Cevdet Akınal oldu
Gaziantep FK'nın yeni başkanı Cevdet Akınal oldu
Gaziantep FK'nın yeni başkanı Cevdet Akınal oldu
Gaziantep FK'nın yeni başkanı Cevdet Akınal oldu
Gaziantep FK'nın yeni başkanı Cevdet Akınal oldu
Gaziantep FK'nın yeni başkanı Cevdet Akınal oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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