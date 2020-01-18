Haberler » Spor » Gaziantep FK, kaleci Haydar Yılmaz'la sözleşme imzaladı - Spor

Gaziantep FK, kaleci Haydar Yılmaz'la sözleşme imzaladı

Gaziantep Futbol Kulübü, Aytemiz Alanyaspor'dan kiraladığı kaleci Haydar Yılmaz ile resmi sözleşme imzaladı.

18.01.2020 16:30 | Son Güncelleme: 18.01.2020 16:30
Gaziantep FK, kaleci Haydar Yılmaz'la sözleşme imzaladı

Kulübü, 'dan kiraladığı kaleci ile resmi sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, başkan Mehmet Büyükekşi ve genel sekreter Müslüm Özmen ile bir araya gelen kaleci Haydar Yılmaz, sezon sonuna kadar kendisini kırmızı-siyahlı renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.

Törende başkan Büyükekşi'nin, yeni transfer Haydar Yılmaz'a başarı dileklerinde bulunup, tecrübesiyle takıma çok şey katmasını beklediklerini ifade ettiği aktarıldı.

Tecrübeli kaleci Haydar Yılmaz'ın ise büyük bir camia geldiği için mutlu olduğunu dile getirerek, elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağını söylediği belirtildi.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler