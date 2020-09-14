Gaziantep FK, Fenerbahçe ile yollarını ayıran Alper Potuk ile ilgileniyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Gaziantep FK, Fenerbahçe ile yollarını ayıran Alper Potuk ile ilgileniyor

Fenerbahçe'den ayrılan Alper Potuk'u listesine alan Gaziantep FK, oyuncunun menajeriyle temasa geçti. Tecrübeli futbolcu son olarak Demir Grup Sivasspor ile transfer görüşmesi gerçekleştirmişti.

14.09.2020 20:22 | Son Güncelleme: 14.09.2020 20:33

Süper Lig'de yeni sezona Galatasaray mağlubiyetiyle başlayan Gaziantep FK, kadroya takviye yapmaya hazırlanıyor. Kırmızı siyahlılar, Fenerbahçe ile yollarını ayıran Alper Potuk'u gündemine aldı.

Transferi gerçekleştirmek adına ilk adımı atan Antep temsilcisi, yıldız futbolcunun menajeriyle temasa geçti.

SUMINICA TRANSFER SİNYALİ VERMİŞTİ

Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica, Galatasaray maçının ardından, "Kadroda 16 oyuncumuz var. Serbest olan oyuncular var. Bu zamana kadar transfer yapamayan, hiçbir takımın istemediği oyuncular. Takımıma transfer şart. Kaliteli oyuncular lazım. Sadece transfer olsun diye transfer yapmamak gerekiyor. Para konusunda da dikkatli davranmamız gerekiyor. O yüzden seçici olmalıyız. Parayı har vurup harman savurma lüksümüz yok. Hazırlayacağım, aday oyuncular değil sahaya çıkıp kalitesini gösterecek futbolcular lazım. Bunun için de harcama yapmamız gerekiyor" diyerek transfer sinyali vermişti.

SİVASSPOR'LA GÖRÜŞTÜ

Demir Grup Sivasspor ile transfer konusunda ciddi şekilde görüşen ancak transfer gerçekleşmemişti.

Gaziantep FK, Fenerbahçe ile yollarını ayıran Alper Potuk ile ilgileniyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Donald Trump Süleyman Soylu Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Hadise Ebru Şallı Metin Özülkü
Spor Adem Büyük Erol Bulut Sergen Yalçın Oghenekaro Etebo Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Milli Aydın Antalya Otomobil
Şu an buradasınız: Gaziantep FK, Fenerbahçe ile yollarını ayıran Alper Potuk ile ilgileniyor - Gaziantep
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.9.2020 20:35:16. #1.14#
title