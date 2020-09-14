Gaziantep FK, Fenerbahçe ile yollarını ayıran Alper Potuk ile ilgileniyor Fenerbahçe'den ayrılan Alper Potuk'u listesine alan Gaziantep FK, oyuncunun menajeriyle temasa geçti. Tecrübeli futbolcu son olarak Demir Grup Sivasspor ile transfer görüşmesi gerçekleştirmişti.

Süper Lig'de yeni sezona Galatasaray mağlubiyetiyle başlayan Gaziantep FK, kadroya takviye yapmaya hazırlanıyor. Kırmızı siyahlılar, Fenerbahçe ile yollarını ayıran Alper Potuk'u gündemine aldı.

Transferi gerçekleştirmek adına ilk adımı atan Antep temsilcisi, yıldız futbolcunun menajeriyle temasa geçti.

SUMINICA TRANSFER SİNYALİ VERMİŞTİ

Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica, Galatasaray maçının ardından, "Kadroda 16 oyuncumuz var. Serbest olan oyuncular var. Bu zamana kadar transfer yapamayan, hiçbir takımın istemediği oyuncular. Takımıma transfer şart. Kaliteli oyuncular lazım. Sadece transfer olsun diye transfer yapmamak gerekiyor. Para konusunda da dikkatli davranmamız gerekiyor. O yüzden seçici olmalıyız. Parayı har vurup harman savurma lüksümüz yok. Hazırlayacağım, aday oyuncular değil sahaya çıkıp kalitesini gösterecek futbolcular lazım. Bunun için de harcama yapmamız gerekiyor" diyerek transfer sinyali vermişti.

SİVASSPOR'LA GÖRÜŞTÜ

Demir Grup Sivasspor ile transfer konusunda ciddi şekilde görüşen ancak transfer gerçekleşmemişti.