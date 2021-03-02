Gaziantep FK evinde Gençlerbirliği'ni 2-1 mağlup etti

Süper Toto Süper Lig'in 28. haftasında Gaziantep FK, 10 kişi kaldıktan sonra 1-0'dan geri döndü ve Gençlerbirliği'ni 2-1 mağlup etti. 58. dakikada Mirallas'ın gördüğü kırmızı kartın ardından Gaziantep FK, 70. ve 80. dakikalarda bulduğu gollerle sahadan galip ayrıldı

Süper Lig'in 28. haftasında Gaziantep FK, evinde Gençlerbirliği ile karşı karşıya geldi. Gaziantep Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi 1-0 geriden gelen Gaziantep FK 2-1 kazandı.

Gençlerbirliği, 18. dakikada Lima'nın attığı golle öne geçti. Gaziantep FK'da 58. dakikada Mirallas kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı ve bu dakikadan sonra ev sahibi ekip açıldı. 60. dakikada Kenan beraberliği getirdi, 80. dakikada da Jefferson üstünlüğü getirdi.

İLK KEZ ÜST ÜSTE 10 MAÇTA KAZANAMADI

Gençlerbirliği, 2001/02 sezonundan sonra ilk kez üst üste 10 maçta galibiyet alamadı. Bu sonuçla Gaziantep FK 3 maçlık galibiyet özlemini noktaladı ve puanını 43 yaptı. 10 maçtır kazanamayan Gençlerbirliği ise 21 puanda kaldı. Süper Lig'in 28. haftasında Gaziantep FK deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacakken, Gençlerbirliği ise evinde Başakşehir'i konuk edecek.