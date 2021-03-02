Gaziantep FK evinde Gençlerbirliği'ni 2-1 mağlup etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Gaziantep FK evinde Gençlerbirliği'ni 2-1 mağlup etti

02.03.2021 18:07 | Son Güncelleme: 02.03.2021 18:14
Gaziantep FK evinde Gençlerbirliği'ni 2-1 mağlup etti

Süper Toto Süper Lig'in 28. haftasında Gaziantep FK, 10 kişi kaldıktan sonra 1-0'dan geri döndü ve Gençlerbirliği'ni 2-1 mağlup etti. 58. dakikada Mirallas'ın gördüğü kırmızı kartın ardından Gaziantep FK, 70. ve 80. dakikalarda bulduğu gollerle sahadan galip ayrıldı

Süper Lig'in 28. haftasında Gaziantep FK, evinde Gençlerbirliği ile karşı karşıya geldi. Gaziantep Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi 1-0 geriden gelen Gaziantep FK 2-1 kazandı.

Gençlerbirliği, 18. dakikada Lima'nın attığı golle öne geçti. Gaziantep FK'da 58. dakikada Mirallas kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı ve bu dakikadan sonra ev sahibi ekip açıldı. 60. dakikada Kenan beraberliği getirdi, 80. dakikada da Jefferson üstünlüğü getirdi.

Gaziantep FK evinde Gençlerbirliği'ni 2-1 mağlup etti

İLK KEZ ÜST ÜSTE 10 MAÇTA KAZANAMADI

Gençlerbirliği, 2001/02 sezonundan sonra ilk kez üst üste 10 maçta galibiyet alamadı. Bu sonuçla Gaziantep FK 3 maçlık galibiyet özlemini noktaladı ve puanını 43 yaptı. 10 maçtır kazanamayan Gençlerbirliği ise 21 puanda kaldı. Süper Lig'in 28. haftasında Gaziantep FK deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacakken, Gençlerbirliği ise evinde Başakşehir'i konuk edecek.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Faik Öztrak Nikol Paşinyan Mustafa Şentop Fahrettin Koca
Magazin Zeki Müren Aleyna Tilki Bülent Ersoy Armağan Çağlayan
Spor Mustafa Er Hakan Kutlu Serdar Aziz Rıza Çalımbay Mustafa Yumlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Uşak Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Gaziantep FK evinde Gençlerbirliği'ni 2-1 mağlup etti - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.3.2021 18:14:01. #1.15#
title