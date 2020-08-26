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Gaziantep FK'dan yeni transferlere imza töreni!

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, kırmızı-siyahlı takımın Afyonkarahisar'da kamp yaptığı otelde gerçekleştirilen imza törenine kulüp başkanı Mehmet Büyükekşi ile yeni transferler Alexandru Maxim, Furkan Soyalp, Muhammet Demir, Çağlar Şahin Akbaba, Enver Cenk Şahin,...

Gaziantep FK'dan yeni transferlere imza töreni!
26.08.2020 17:58 | Son Güncelleme: 26.08.2020 19:27

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, kırmızı-siyahlı takımın Afyonkarahisar'da kamp yaptığı otelde gerçekleştirilen imza törenine kulüp başkanı Mehmet Büyükekşi ile yeni transferler Alexandru Maxim, Furkan Soyalp, Muhammet Demir, Çağlar Şahin Akbaba, Enver Cenk Şahin, Zvonimir Kozulj ve Andre Felipe katıldı.

Mehmet Büyükekşi, yeni transferlere hitaben, "Ailemize bir kez daha hoş geldiniz. Armamız altında üstün başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Hürriyet

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