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Gaziantep FK'da iki futbolcunun sözleşmesi uzatıldı

Gaziantep Futbol Kulübü'nde sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan Oğuz Ceylan ve Kenan Özer'in sözleşmesi uzatıldı.

08.01.2020 12:31 | Son Güncelleme: 08.01.2020 12:45
Gaziantep FK'da iki futbolcunun sözleşmesi uzatıldı

Kulübü'nde sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan Oğuz Ceylan ve 'in sözleşmesi uzatıldı.


Teknik Direktör Marius Sumudica'nın da onayını alan kırmızı-siyahlı yönetim, Kenan Özer ile 1, Oğuz Ceylan ile de 3 yıllık yeni sözleşme imzaladı. Süper Lig'in ilk yarısını 24 puanla 9. sırada tamamlayan Gaziantep Futbol Kulübü, devre arası transfer döneminde ilk imzalarını iç transferdeki oyuncularına attırdı. Kulüp Başkanı Mehmet Büyükekşi ve Genel Sekreter Müslüm Özmen'in de katıldığı imza töreninde, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Kenan Özer'in sözleşmesi 1 yıl daha uzatıldı. Sezon başı sözleşmesi sona erecek olan bir başka futbolcu Oğuz Ceylan'ın sözleşmesi ise 3 yıl daha uzatıldı.


Kulüp Başkanı Mehmet Büyükekşi, imza töreni sonrası yaptığı açıklamada, "Süper Lig'de bu yıl ilk kez mücadele ediyoruz. İki futbolcumuzun sözleşme süresini uzattık. İkinci yarıya iyi bir başlangıç yaparak, ligin kalıcı ekiplerinden olduğumuzu ispatlamak istiyoruz" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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