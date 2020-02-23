Gaziantep FK çıkışa geçti

23.02.2020 11:38 | Son Güncelleme: 23.02.2020 11:38

Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda Göztepe ile 1-1 berabere kalan Gaziantep Futbol Kulübü, çıkışını sürdürdü. Ligde bu sezon ilk kez mücadele eden kırmızı-siyahlılar, Göztepe ile berabere kalarak 31 puana ulaştı. Son haftalarda gösterdiği performansla taraftarını sevindiren Güneydoğu temsilcisi, son 4 haftada 7 puanı hanesine yazdırdı.



Sezonun 20. haftasında Demir Grup Sivasspor'u 5-1 yenerek moral bulan Gaziantep ekibi, daha sonra deplasmanda Beşiktaş'a 3-0 kaybetti. Ardından Çaykur Rizespor'u 2-0'lık skorla yenen Gaziantep FK, dün ise Göztepe ile 1-1 berabere kaldı. Böylelikle 31 puanla orta sıralara tutunan Gaziantep FK, gelecek hafta deplasmanda Medipol Başakşehir ile karşı karşıya gelecek.