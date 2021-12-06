Gaziantep FK: 2-1

STAT: Gürsel Aksel

HAKEMLER: Ümit Öztürk (xx), Volkan Ahmet Narinç (xx), Mustafa Savranlar (xx)

Spor Toto Süper Lig'in 15'inci haftasında Göztepe, evinde Gaziantep FK'yı 2-1 mağlup etti. Maçta gol perdesini 39'uncu dakikada penaltıyı gole çeviren Jahovic açtı. 45+4'te fileleri tekrar havalandıran Jahovic kendisinin ve takımının ikinci golüne imza attı. Konuk ekibin tek golünü ise 61'inci dakikada Recep Niyaz kaydetti. Göztepe'de Nwobodo, 58'inci dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı. Bu sonuçla Göztepe puanını 14'e çıkarırken, Gaziantep FK ise 18 puanda kaldı.

Sizce, Spor Toto Süper Lig'de bu sezon hangi takım şampiyon olur? — Haberler (@Haberler) December 5, 2021

Demirören Haber Ajansı / Ahmet Turhan Altay - Spor Haberleri

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