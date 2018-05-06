Bu yıl ilki düzenlenen Gaziantep Drift Festivali'nde modifiye araçlarla gösteri yapıldı.

Gaziantep Otomobil Sporları Kulübü ve Şehitkamil Belediyesince Ortadoğu Fuar Merkezi'nde, "Trafik Hayattır Spor Sadece Pistlerde Yapılır" sloganıyla düzenlenen festivale, çevre il ve ilçelerden çok sayıda otomobil tutkunu katıldı.

İlk olarak modifiye otomobillerin tanıtıldığı festivalde, amatör ve profesyonel drift araçlarının gösterisi izleyicilere keyifli anlar yaşattı.

Gaziantep Otomobil Sporları Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Murat Keklik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilk festival olması nedeniyle heyecanlı olduklarını ancak beklenenden fazla amatör ve profesyonel pilotun organizasyona katıldığını söyledi.

Otomobil sporlarının tanıtımına daha çok ihtiyaç olduğunu belirten Keklik, şöyle konuştu:

"Bu tarz sporların legal bir şekilde pistlerde yapılmasını istiyoruz. Bugün baktığımız zaman İskandinav ülkelerinde en başarılı ralli pilotlarını, Baltık ülkelerinde F-1 pilotları, İtalya ve İspanya'ya baktığımızda da en başarılı motosiklet yarışçıları buralardan çıkıyor. Bu bir yetenek işi ama eğitimlerle ortaya çıkıyor. Biz Gaziantep'e eğitim pisti kazandırmak istiyoruz. Bugün burada emniyeti tam alınmış kaza riski minimize edilmiş olarak arkadaşlarımız gösterilerini sundu."

Gösterinin sonunda piste geçen yarışseverler, araçların önünde pilotlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.