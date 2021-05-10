Gaziantep, Çaykur Rizespor maçına hazır
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Gaziantep, Çaykur Rizespor maçına hazır

Gaziantep, Çaykur Rizespor maçına hazır
Anadolu Ajansı / Kerem Kocalar - Haberler | Spor

Gaziantep, Süper Lig'in 41. haftasında yarın konuk edeceği Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını tamamladı.

Gaziantep, Süper Lig'in 41. haftasında yarın konuk edeceği Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Ricardo Sa Pinto yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 1 saat sürdü.

Isınma ve 5'e 2 pas çalışmasıyla başlayan idman, çift kale maçla son buldu.

Kırmızı-siyahlı ekip, bu antrenmanla hazırlıklarını tamamladı ve kampa girdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kerem Kocalar

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