Gaziantep-Beşiktaş maçında sinirler gerildi! Yedek kulübesi bir anda karıştı
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Gaziantep-Beşiktaş maçında sinirler gerildi! Yedek kulübesi bir anda karıştı

06.11.2020 23:25 | Son Güncelleme: 06.11.2020 23:45

Beşiktaş Yardımcı Antrenörü Murat Şahin, karşılaşmanın 74. dakikasında Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica ile tartıştı. Yaşanan gerginlik sonrası Murat Şahin ile tartışmaya dahil olan Gaziantep Futbol Kulübü'nün tercümanı Oğuzhan Erdoğmuş, sarı kart gördü.

Gaziantep FK-Beşiktaş maçının 74. dakikasında saha kenarında tansiyon bir anda yükseldi.

Beşiktaş Yardımcı Antrenörü Murat Şahin, Gaziantep FK Marius Sumudica ile gerginlik yaşadı. Şahin'i teknik direktör Sergen Yalçın ve futbolcular, zor sakinleştirirken, tartışmaya Gaziantep FK Tercümanı Oğuzhan Erdoğmuş da dahil oldu.

Yaşanan gerginlik sonrası hakem Yaşar Kemal Uğurlu, hem Murat Şahin'e hem de Oğuzhan Erdoğmuş'a sarı kart gösterdi.

Gaziantep-Beşiktaş maçında sinirler gerildi! Yedek kulübesi bir anda karıştı

GOL SONRASI SUS İŞARETİ YAPTI

71. dakikada hakeme itirazları nedeniyle sarı kart gören Marius Sumudica, 90+8'de Kenan Özer'in skoru belirleyen golü atmasının ardından büyük bir sevinç yaşadı.

Rumen teknik adamın Beşiktaşlı yöneticilerin olduğu yere bakıp 'Sus' işareti yapması ise sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Beşiktaş taraftarı, Sumudica'yı eleştiren binlerce tweet attı.

Gaziantep-Beşiktaş maçında sinirler gerildi! Yedek kulübesi bir anda karıştı
Gaziantep-Beşiktaş maçında sinirler gerildi! Yedek kulübesi bir anda karıştı
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