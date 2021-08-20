Gaziantep, Beşiktaş maçında 3 puana odaklandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Gaziantep, Beşiktaş maçında 3 puana odaklandı

Anadolu Ajansı / Fırat Özdemir - Haberler | Spor

Süper Lig'in 2. haftasında yarın Beşiktaş'ı konuk edecek Gaziantep'in takım kaptanı Günay Güvenç, "Biz takım olarak 3 puanı almaya çalışacağız, rakibimiz kim olursa olsun." dedi.

Süper Lig'in 2. haftasında yarın Beşiktaş'ı konuk edecek Gaziantep'in takım kaptanı Günay Güvenç, "Biz takım olarak 3 puanı almaya çalışacağız, rakibimiz kim olursa olsun." dedi.

Günay Güvenç, kulüp tesislerinde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, geçen hafta VavaCars Fatih Karagümrük maçındaki hataları analiz ettiklerini söyledi.

Beşiktaş maçında daha az hatayla oynamak istediklerini belirten 30 yaşındaki file bekçisi, şunları kaydetti:

"Beşiktaş benim çok güzel zamanlar geçirdiğim bir yer. Bunu her zaman söylüyorum. Benim için özel bir maç olacak. Çünkü Beşiktaş'ta 3 sene güzel zamanlar geçirdik, şampiyon olduk. Ama bu artık geride kaldı. Beşiktaş karşısında 3 puana ihtiyacımız var. Biz takım olarak 3 puanı almaya çalışacağız, rakibimiz kim olursa olsun."

Günay Güvenç, takıma yeni dahil olan transferlerle ilgili soru üzerine, "Kulübün bu yönde iyi işler yaptığını düşünüyorum. Bize katkı sağlayacak oyuncular geliyor. Biz kim geliyor, kim gidiyor diye bakmıyoruz. Bize katkı sağlamasını istiyoruz. Çünkü futbol bireysel değil, takım oyunu." diye konuştu.

"Hedeflerim var"

Günay Güvenç, her yıl kendini geliştirmeye çalıştığını aktararak, şunları ifade etti:

"Ben her yıl üzerine koyarak gitmek istiyorum. Hedeflerim var. Hiçbir zaman 'Ben yeterliyim.' demedim. Hep üzerine koyarak takımıma yardımcı olmak istiyorum. Bunu son senelerde iyi yaptığımı düşünüyorum. Kendimi daha çok geliştirmem lazım, bunu da biliyorum. Ama her zaman bunu söyledim. Ben takım için savaşan biriyim."

Gaziantep, Beşiktaş maçında 3 puana odaklandı
Gaziantep, Beşiktaş maçında 3 puana odaklandı
Gaziantep, Beşiktaş maçında 3 puana odaklandı
Gaziantep, Beşiktaş maçında 3 puana odaklandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fırat Özdemir

Beşiktaş'ın dünyaca ünlü golcüsü Michy Batshuayi: Sergen Yalçın'ın Chelsea'ye attığı golleri izleyeceğim
Beşiktaş'ın dünyaca ünlü golcüsü Michy Batshuayi: Sergen Yalçın'ın Chelsea'ye attığı golleri izleyeceğim
Beşiktaş, İtalyan yıldız Bertolacci için Karagümrük'e resmi teklif yaptı
Beşiktaş, İtalyan yıldız Bertolacci için Karagümrük'e resmi teklif yaptı
Beşiktaş Kadın Futbol Takımı, Şampiyonlar Ligi 1. Eleme Turu'nda St. Pölten'e 7-0 yenildi
Beşiktaş Kadın Futbol Takımı, Şampiyonlar Ligi 1. Eleme Turu'nda St. Pölten'e 7-0 yenildi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Murat Kurum Hamid Karzai Meral Akşener Mustafa Destici
Magazin Demet Akalın Davut Güloğlu Seren Serengil Şahan Gökbakar
Spor Mert Günok Mesut Özil Lionel Messi Mustafa Denizli Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Gaziantep, Beşiktaş maçında 3 puana odaklandı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.8.2021 10:47:16. #1.14#

title