Gaziantep Basketbol seriyi eşitledi

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi Play-Off çeyrek final ikinci maçında Gaziantep Basketbol evinde konuk ettiği Galatasaray Doğa Sigorta'yı 79-69 mağlup ederek seride durumu 1-1 yaptı.

Gaziantep ekibinde McKissic 19, Can Uğur 13 ve Jelovac 14 sayı ile takımının en skorer isimleri olurken Galatasaray'da ise Harrison 20 sayı atarak takımın en iyi isimi oldu. Serinin üçüncü maçı Salı günü İstanbul'da oynanacak ve yarı finale çıkan ekip belli olacak.

Salon: Karataş Şahinbey

Hakemler: Mehmet Keseratar xx, Mehmet Şahin xx, Sinan İşgüder xx

Gaziantep Basketbol: Can Uğur Öğüt xxx 13, Vasiliauskas xxx 11, Tomas, Orhan Haciyeva, Jekiri xxx 12, Kadir Bayram x 2, Berisha xx, Murat Göktaş x, Yunus Çankaya x, McKissic xxx 19, Jelovac xxx 14, Doğan Şenli xxx 8,

Başantrenör: Nenad Markovic

Galatasaray Doğa Sigorta: Webster xx 4, Harrison xxx 20, Arapovic 1, Hayes xxx 15, Erol Can x 2, Caner x, Can Korkmaz xx 7, Ayberk, Auguste xxx 12, Göksenin xx 5, Ege Arar x 4,

Başantrenör: Ertuğrul Erdoğan

1. periyot: 21-22 (Galatasaray Lehine)

Devre: 47-44 (Gaziantep Basketbol Lehine)

3. periyot: 65-61 (Gaziantep Basketbol Lehine) - GAZİANTEP

Kaynak: İHA