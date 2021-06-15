Gaziantep Basketbol'dan başantrenör Markovic'e veda
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Gaziantep Basketbol'dan başantrenör Markovic'e veda

Gaziantep Basketbol'dan başantrenör Markovic'e veda
Anadolu Ajansı / Kerem Kocalar - Haberler | Spor

ING Basketbol Süper Ligi takımlarından Empera Halı Gaziantep Basketbol, sözleşmesi sona eren başantrenör Nenad Markovic'e veda etti.

ING Basketbol Süper Ligi takımlarından Empera Halı Gaziantep Basketbol, sözleşmesi sona eren başantrenör Nenad Markovic'e veda etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, Markovic'in 2017 yılından bu yana takımın başantrenörlük görevini yürüttüğü hatırlatıldı.

Açıklamada, "Markovic'e verdiği emekler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kerem Kocalar

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