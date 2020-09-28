Gaziantep Basketbol Başantrenörü Markovic: "Hiçbir şeyi iyi yapamadık"
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Gaziantep Basketbol Başantrenörü Markovic: "Hiçbir şeyi iyi yapamadık"

28.09.2020 10:53 | Son Güncelleme: 28.09.2020 10:56
Gaziantep Basketbol Başantrenörü Markovic:

ING Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasında HDI Sigorta Afyon Belediyespor'a 80-78 yenilen Gaziantep Basketbol'un başantrenörü Nenad Markovic, rakiplerine karşı çok hata yaptıklarını dile getirdi.

ING Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasında HDI Sigorta Afyon Belediyespor'a 80-78 yenilen Gaziantep Basketbol'un başantrenörü Nenad Markovic, rakiplerine karşı çok hata yaptıklarını dile getirdi.

Markovic, yazılı açıklamasında, rakip takımın kaliteli bir oyunla galip geldiğini belirtti.

Kendilerine yakışmayan bir oyun ortaya koyduklarını anlatan Markovic, "Öncelikle Afyon Belediyespor'u tebrik ediyorum. Afyon takımı bizim oynamamız gerektiği gibi oynadı. Bu maçta hiçbir şeyi iyi yapamadık. Hücumda topu iyi çeviremedik, savunmada yeteri kadar agresif değildik ve erken fauller yaptık. Bu kadar hata yapınca da ligde maç kazanmak çok zor oluyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kerem Kocalar

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