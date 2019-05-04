Gaziantep Basketbol - Afyon Belediyespor: 89-63

SALON: Karataş Şahinbey

HAKEMLER: Kaan Büyükçil, Halil Baldemir, Ali Köseoğlu

GAZİANTEP BASKETBOL: Haciyeva (5), Jelovac (15), Yunus (6), Kadir (17), Jekiri (6), Tomas (5) McKissic (15), Can (13), Doğan (6), Berisha (1)

AFYON BELEDİYESPOR: Zelionis (14), Oğulcan (13), Serkan (2) Talat (6), Dorukhan (12) Cevher (12), Safdar (4)

1'İNCİ PERİYOT: 27-15

İLK YARI: 48-35

3'ÜNCÜ PERİYOT: 69-47

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 29'uncu haftasında Gaziantep Basketbol, sahasında konuk ettiği Afyon Belediyespor'u 89-63 mağlup etti.

Karşılaşmaya ev sahibi takım etkili başladı. Haciyeva'nın sayılarıyla öne geçen Gaziantep Basketbol oyunun kontrolünü bırakmadı. Rakip takım ilerde etkili olmaya çalışırken, ilk periyot 27-15 ev sahibi takımın üstünlüğüyle tamamlandı.

2'nci periyotta da ev sahibi takım etkili oyununu sürdürdü. Gaziantep Basketbol, pota altında aldığı sayılarıyla farkı 13 sayıya kadar çıkardı. Afyon Belediyespor ise Oğulcan'ın sayılarıyla farkı kapatmaya çalıştı. İlk yarı 45-35 ev sahibi takımın üstünlüğüyle tamamlandı.

Karşılaşmanın 3'üncü periyodunda da Afyon Belediyespor ilerde sayı üretemezken ev sahebi ikip etkili oyunuyla aradaki farkı açmaya devam etti. Bu periyot 69-47 Gaziantep Basketbol'un üstünlüğüyle tamamlandı.

Mücadelenin son periyodu da Gaziantep Basketbol'un üstünlüğüyle devam etti. Konuk takım bu periyotta sayı üretmekte zorlandı. Karşılaşma 89-63 Gaziantep Basketbol'un üstünlüğüyle tamamlandı.

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Kaynak: DHA